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Сегодня, 18:47

Боков считает, что «Зенит» еще рано называть чемпионом

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Экс-футболист «Зенита» Максим Боков считает, что нельзя переоценивать успехи петербургской команды на старте сезона.

После 4-х туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков. Петербуржцы забили 14 голов и не пропустили ни одного.

«Не думаю, что «Зенит» сильно преобразился, по сравнению с прошлым сезоном. Просто на фоне забуксовавших соперников петербуржцам стали предрекать чемпионство. Но рано это делать и давать оценку успехам «Зенита». Посмотрим, как он сыграет со «Спартаком». Вот сейчас «Зенит» сыграл с «Динамо» и выиграл всего 1:0, а динамовцы на старте тоже «пробуксовывали».

Вокруг чегостроится игра команды? Одного такого игрока нет. Нельзя сказать, что игра строится вокруг Вендела, Клаудиньо или Глушенкова. Все вносят свою лепту. Не вижу какого-то стиля у «Зенита». Да, там много хороших легионеров, тех же бразильцев. Но нельзя выделить какого-то игрока, назвать его ключевым и незаменимым. «Зенит» силен командной игрой, взаимодействиями футболистов», — цитирует Бокова «РБ Спорт».

«Зенит» является действующим чемпионом страны, по итогам сезона-2023/24 клуб выиграл РПЛ в 6-й раз подряд. Следующий матч петербуржцы проведут 18 августа на везде с «Химками» в рамках 5-го тура чемпионата России, начало — в 15:00 по московскому времени.

Максим Боков
РПЛ
ФК Зенит
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