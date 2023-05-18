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18 мая, 11:27

Боков считает Федотова лучшим тренером в этом сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Максим Боков рассказал, кого считает лучшим тренером сезона-2022/23 в РПЛ.

«Федотов, однозначно. Во-первых, у него сбалансированный подбор игроков. Во-вторых, все игроки знают, что должны делать на поле и в какой позиции. К примеру, Обляков на позиции и латераля играл, и опорного полузащитника, а сейчас — нападающего. Так же Медина, был нападающим, а сейчас — латераль. Вот такая вот меняющаяся позиция. Но тренер доносит то, чем они должны заниматься на футбольном поле, игроки его слушают и дают результат», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

Владимир Федотов возглавляет ЦСКА с 2022 года. Под руководством 56-летнего специалиста армейцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка за 27 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-fedotov-odnoznachno-luchshii-trener-v-nyneshnem-sezone-rpl-251956/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Максим Боков
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