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Сегодня, 14:31

Боков: «Пиняев поставил себе очень высокую планку, поэтому ее нужно все время поддерживать»

Алина Савинова
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Тренер молодежной команды ЦСКА Максим Боков прокомментировал признание форварда «Локомотива» Сергея Пиняева лучшим молодым футболистом в РПЛ.

«Я согласен. Он планку себе поставил очень высокую на самом деле. Поэтому ее нужно все время поддерживать, а иначе это все будет впустую», — цитирует Бокова Vprognoze.ru.

Пиняев перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В составе железнодорожников 18-летний форвард провел 12 матчей и отметился 2 голами. Ранее футболист выступал за «Крылья Советов».

Московская команда по итогам минувшего сезона заняла 8-е место в чемпионате России.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10962515-bokov-pinyaev-postavil-sebe-ochen-vysokuyu-planku-ee-nuzhno-vse-vremya-podderzhivat.html
Максим Боков
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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