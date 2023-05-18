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18 мая, 14:38

Боков уверен, что ЦСКА обыграет «Спартак» в предстоящем матче

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков считает армейцев фаворитами в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

«ЦСКА выиграет, команда Федотова на хорошем ходу. Если же посмотреть предыдущие игры «Спартака», то их лихорадит — то в одну сторону, то в другую. По всем статьям я бы отдал предпочтение армейцам. Игра будет тяжелой. Да и легких игр у нас со «Спартаком» никогда не бывает. Команды первые минуты будут присматриваться к друг другу. Будут беспорядочные забросы для прощупывания почвы, но когда мяч ляжет на газон, преимущество будет у армейцев», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-cska-obygraet-spartak-komanda-fedotova-na-khoroshem-khodu-251990/
Максим Боков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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