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Сегодня, 15:11

Боков уверен, что «Спартак» и «Локомотив» могут включиться в борьбу за титул в весенней части чемпионата

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Максим Боков высказался о перспективах «Зенита» в чемпионской гонке с «Краснодаром», а также назвал команды, которые могут включиться в борьбу за титул в весенней части чемпионата.

«Во-первых, я думаю, «Зенит» по любому опередит «Краснодар». После 18-го тура «Зенит» станет единоличным лидером чемпионата. Краснодарцам будет тяжелее весной, у них и так уже результаты идут на спад. Но петербуржцам еще рано почивать на лаврах, сезон надо довести до ума. Но мы как будто не думаем о других командах кроме «Краснодара» и «Зенита». Другие клубы могут ворваться в чемпионскую гонку. Мы совсем забыли про ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Они могут провести хорошую подготовку на сборах и начать сильнее преследовать лидеров. «Зенит» уже много лет подряд становится чемпионом, но с каждым годом им это сделать труднее. Остальные команды подтянулись и дают бой», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

После 17 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Зенит» — второй (33 очка). Замыкает тройку «Динамо» (31 очко). «Локомотив» находится на шестой строчке с 28 очками и на один балл опережает «Спартак».

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-zenit-operedit-krasnodar-a-cska-spartak-i-lokomotiv-mogut-vorvatsya-v-chempionskuyu-gonku-vesnoi-313170/
Максим Боков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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