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Сегодня, 15:29

Боков заявил, что Дзагоев вынужденно завершил карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Максим Боков прокомментировал завершение карьеры полузащитника Алана Дзагоева.

«Эпоха Дзагоева, она была. Он оставил очень крупный след. Я считаю, что человек достойно выглядел, когда был в форме и когда был не травмирован. К сожалению, у него последние годы были травма за травмой, но он вынужденно уже закончил, потому что травмы его одолели. Ему огромное спасибо, он присоединился к таким значимым фигурам, которых называют легендами», — приводит слова Бокова «Евро-Футбол.Ру».

За греческую «Ламию» 33-летний Дзагоев сыграл в двух матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005464369_bokov__o_dzagoeve_on_vyinujdenno_zakonchil_kareru_travmyi_ego_odoleli
Алан Дзагоев
Максим Боков
Футбол
РПЛ
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