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Сегодня, 17:38

Боков заявил, что из-за отстранения России в стране появились молодые таланты

Алина Савинова
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Тренер молодежной команды ЦСКА Максим Боков считает, что в России появились молодые таланты после отстранения страны от международных турниров.

«Я считаю, что у нас появились молодые футболисты, и Пиняев тому пример. Потом можно назвать несколько юных парней из ЦСКА, которые уже играли за основной состав, и можно посмотреть, что в «Локомотиве» вратарь 2004 года рождения [Даниил Худяков — прим. «CЭ»]. В «Краснодаре» тоже, и во многих командах РПЛ заметна эта тенденция», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бокова.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005181440_bokov_schitaet_chto_iz-za_otstraneniya_rossii_v_strane_poyavilis_molodyie_talantyi
Максим Боков
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