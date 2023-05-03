Боксер Дмитрий Кудряшов нанесет символический удар перед матчем «Ростов» — «Факел»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов нанесет символический удар по мячу перед началом матча 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Факелом».

«Привет, друзья, я Дмитрий Кудряшов, российский профессиональный боксер. В эту субботу на матче «Ростов» — «Факел» нанесу первый символический удар по мячу. Увидимся на арене», — сказал Кудряшов в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале «Ростова».

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 25 матчах. «Факел» располагается на 14-й строчке — 21 очко.

Матч «Ростов» — «Факел» пройдет в субботу, 6 мая. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.