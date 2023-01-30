Более 10 тысяч жителей Воронежской области оформили Fan ID

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что свыше 10 тысяч человек в Воронежской области оформили карту болельщика для посещения матчей чемпионата России по футболу.

«Насколько я знаю, оформлено более 10 тыс. карт болельщика. Дальше будем смотреть за динамикой. Наверное, это достойный показатель — это мое субъективное мнение. Хотелось бы больше, и мы сейчас призываем всех делать это как можно быстрее, потому что в скором времени мы будем запускать абонементную программу на остаток сезона. Мы свои программы лояльности организуем для всех болельщиков — не только для тех, кто оформил карту болельщика, но и для тех, кто будет покупать абонементы. То есть — купи абонемент, приди на стадион и ряд программ, которые мы сейчас расписываем, будут применены. Люди, которые будут активно участвовать в жизни клуба, будут иметь определенные привилегии — это и бесплатные выезды, и скидки, и программа лояльности в будущем на приобретение абонементов, скидки на билеты на новый стадион, когда он будет введен в эксплуатацию», — приводит слова Асхабадзе ТАСС.

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.