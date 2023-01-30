Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:52

Более 10 тысяч жителей Воронежской области оформили Fan ID

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что свыше 10 тысяч человек в Воронежской области оформили карту болельщика для посещения матчей чемпионата России по футболу.

«Насколько я знаю, оформлено более 10 тыс. карт болельщика. Дальше будем смотреть за динамикой. Наверное, это достойный показатель — это мое субъективное мнение. Хотелось бы больше, и мы сейчас призываем всех делать это как можно быстрее, потому что в скором времени мы будем запускать абонементную программу на остаток сезона. Мы свои программы лояльности организуем для всех болельщиков — не только для тех, кто оформил карту болельщика, но и для тех, кто будет покупать абонементы. То есть — купи абонемент, приди на стадион и ряд программ, которые мы сейчас расписываем, будут применены. Люди, которые будут активно участвовать в жизни клуба, будут иметь определенные привилегии — это и бесплатные выезды, и скидки, и программа лояльности в будущем на приобретение абонементов, скидки на билеты на новый стадион, когда он будет введен в эксплуатацию», — приводит слова Асхабадзе ТАСС.

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/16917873
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
В МОК высказались о концепции нейтрального флага для россиян перед Олимпиадой-2024
Глава британского комитета признал участие Лондона в конфликте с РФ
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Факеле» рассчитывают, что строительство нового стадиона будет завершено в 2023 году