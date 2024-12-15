Более 250 тренеров и специалистов по спортивной медицине приняли участие в конференции «Игра без травм» в Сочи.

Более 250 тренеров по физподготовке, спортивных травматологов, реабилитологов и других специалистов по спортивной медицине приняли участие в международной конференции в рамках проекта «Игра без травм», которая прошла в Сочи на федеральной территории «Сириус» при поддержке Российского футбольного союза и Минспорта РФ.

На конференции выступили известные российские специалисты — травматологи Евгений Гончаров, Кирилл Захаров и Александр Иванов, нейрохирург Дмитрий Дзукаев, мануальный терапевт Михаил Касаткин, диетолог Анна Турушева, представители медицинских штабов ведущих российских клубов: Юрий Козлов (ФК «Зенит»), Александр Яценко (ФК «Краснодар»), Артем Рыженко (ЖФК «Спартак»).

Академия РФС была представлена в программе конференции инструкторами Марией Буровой, Сергеем Алексеевым, Александром Зайченко.