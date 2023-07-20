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Сегодня, 13:17

Более миллиона россиян оформили карту болельщика перед новым сезоном РПЛ

Виктория Кравченко
Более миллиона россиян оформили карту болельщика перед новым сезоном РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Больше миллиона россиян оформили карту болельщиков. В сообщении Минцифры говорится, что лидерами по количеству Fan ID стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Сезон-2023/24 стартует 21 июля.

«Перед началом нового сезона РПЛ уже выдано более 1 миллиона карт болельщика и продано более 40 тысяч абонементов», — информирует РИА «Новости» со ссылкой на Минцифры.

В столице карту оформили 148 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 132 тысячи, в Краснодаре — 123 тысячи человек.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Рубин» может перенести стартовые домашние матчи нового сезона РПЛ из-за проблем с системой идентификации Fan ID на стадионе «Ак Барс Арена».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230720/bolelschiki-1885226416.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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