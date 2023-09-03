Болельщик — на матче «Спартака» с «Краснодаром»: «Покажите меня, жена думает, что я у любовницы»

На матче 7-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:0) болельщик «быков» обратился с просьбой уладить вопрос с женой.

Зритель на игре поднял лист бумаги, на котором было написано: «Покажите меня по телевизору, моя жена думает, что я у любовницы». Кадр с плакатом попал в трансляцию.

Болельщик «Краснодара» попросил помочь ему уладить вопрос с женой на матче со «Спартаком». Фото Скриншот трансляции.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 баллов). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».