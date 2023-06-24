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Валерий Баринов: «У «Локомотива» разумное желание купить Зиньковского, Антон — талантливый футболист»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал слухи о том, что железнодорожники могут подписать полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

«Зиньковский — талантливый игрок. Честно, я не пойму, что сейчас нужно «Локомотиву». Финал сезона обнадежил. С приходом Антона в команде появится конкуренция, а это всегда хорошо. Конкуренция выявляет сильнейших. Разумное желание его купить», — приводит «РБ Спорт» слова Баринова.

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 27-летний россиянин забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-barinov-u-lokomotiva-razumnoe-zhelanie-kupit-zin-kovskogo-anton-talantlivy-j-futbolist/
Антон Зиньковский
Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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