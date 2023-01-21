Валерий Баринов: «Уход Керка — потеря для «Локомотива»

Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на информацию об уходе из команды полузащитника Джирано Керка.

«Это потеря для команды. Возможно, клуб пытается заработать. Сможет ли Керка заменить Пиняев? Я бы не хотел сейчас отвечать на этот вопрос, поскольку важную роль сыграют сборы. Та команда, которая вернется с них, должна отличаться от той, которая завершила первую часть РПЛ», — сказал Баринов «РБ Спорт».

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию «СЭ» о будущем клубе полузащитника Джирано Керка.

Ранее «СЭ» сообщал, что 27-летний футболист с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене».