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Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на информацию об уходе из команды полузащитника Джирано Керка.
«Это потеря для команды. Возможно, клуб пытается заработать. Сможет ли Керка заменить Пиняев? Я бы не хотел сейчас отвечать на этот вопрос, поскольку важную роль сыграют сборы. Та команда, которая вернется с них, должна отличаться от той, которая завершила первую часть РПЛ», — сказал Баринов «РБ Спорт».
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию «СЭ» о будущем клубе полузащитника Джирано Керка.
Ранее «СЭ» сообщал, что 27-летний футболист с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования