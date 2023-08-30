Жуков: «Абаскаль меняет состав в каждой игре. Но никто в футбол так не играет, это же не хоккей»

Сегодня, 12:34
Бывший президент Олимпийского комитета и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» высказал претензию к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.
«Претензия к Абаскалю в том, что он все время шарахается от одного к другому. Меняет состав в каждой игре. Очевидно, что он нервничает. Все это замечают. Он все придумывает какие-то отговорки: то судья не тот, то это не то. Это несолидно. Мне кажется, надо более спокойно определиться уже с основой, а не так, что в каждом матче будет играть новая команда. Это новое слово в футболе — никто в мире так не играет, это же не хоккей, где пятерки меняют, а здесь полностью состав. Вот получилась играть с «Динамо» — отлично. Но там еще Бонгонда, Промес в запасе есть. Хотя мне кажется, что Квинси в последнее время сдал физически. Правильно Абаскаль сделал, что не поставил его в дерби и дал отдохнуть», — сказал Жуков «СЭ».
29 августа «Спартака» разгромил «Динамо» (4:1) в матче 3-го раунда группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
На данный момент красно-белые занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 6 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -