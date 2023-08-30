Жуков: «Абаскаль меняет состав в каждой игре. Но никто в футбол так не играет, это же не хоккей»

Бывший президент Олимпийского комитета и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» высказал претензию к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

«Претензия к Абаскалю в том, что он все время шарахается от одного к другому. Меняет состав в каждой игре. Очевидно, что он нервничает. Все это замечают. Он все придумывает какие-то отговорки: то судья не тот, то это не то. Это несолидно. Мне кажется, надо более спокойно определиться уже с основой, а не так, что в каждом матче будет играть новая команда. Это новое слово в футболе — никто в мире так не играет, это же не хоккей, где пятерки меняют, а здесь полностью состав. Вот получилась играть с «Динамо» — отлично. Но там еще Бонгонда, Промес в запасе есть. Хотя мне кажется, что Квинси в последнее время сдал физически. Правильно Абаскаль сделал, что не поставил его в дерби и дал отдохнуть», — сказал Жуков «СЭ».

29 августа «Спартака» разгромил «Динамо» (4:1) в матче 3-го раунда группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На данный момент красно-белые занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 6 туров.