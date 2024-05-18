Болельщики «Динамо» скандировали оскорбительное выражение про «Зенит» во время матча РПЛ

Во время матча 29-го тура между «Динамо» и «Крыльев Советов» болельщики бело-голубых скандировали кричалку со словами «Зенит» — позор российского футбола».

Ранее такую фразу использовали фанаты «Факела» на игре 27-го тура с сине-бело-голубыми (1:1). Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал воронежский клуб за кричалки болельщиков. «Факел» также осудил действия фанатов на матче.

Матч «Динамо» и «Крыльев Советов» прошел 18 мая в Москве на «ВТБ Арене» и завершился разгромной победой бело-голубых (4:1).