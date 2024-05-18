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Сегодня, 20:13

Болельщики «Динамо» скандировали оскорбительное выражение про «Зенит» во время матча РПЛ

Алина Савинова
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Во время матча 29-го тура между «Динамо» и «Крыльев Советов» болельщики бело-голубых скандировали кричалку со словами «Зенит» — позор российского футбола».

Ранее такую фразу использовали фанаты «Факела» на игре 27-го тура с сине-бело-голубыми (1:1). Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал воронежский клуб за кричалки болельщиков. «Факел» также осудил действия фанатов на матче.

Матч «Динамо» и «Крыльев Советов» прошел 18 мая в Москве на «ВТБ Арене» и завершился разгромной победой бело-голубых (4:1).

 

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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