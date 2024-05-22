Болельщики «Динамо» уже выкупили более 2,5 тысячи билетов на матч в Краснодаре

Как стало известно «СЭ», болельщики бело-голубых выкупили более двух с половиной тысяч билетов на матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Всего хозяева выделили москвичам в гостевой сектор чуть более 3 тысяч билетов — положенные по регламенту 10 процентов от вместимости арены. Продажи начались в понедельник, 20 мая.

Все остальные сектора, кроме гостевого, на матч «Краснодар» — «Динамо» раскуплены уже на прошлой неделе.

Игра между командами состоится 25 мая. Начало — в 16.30 мск.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Краснодар» (53) располагается на третьей строчке.