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Сегодня, 13:05

Болельщики «Ференцвароша» продемонстрировали перформанс с флагом России перед матчем

Виталий Косик
Корреспондент
Перформанс болельщиков «Ференцвароша».
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Болельщики «Ференцвароша» продемонстрировали перформанс с цветами флага России перед матчем 18-го тура чемпионата Венгрии против «Уйпешта» (3:1).

Фанатский сектор венгерского клуба выложил на своих трибунах флаги Венгрии и России в честь российского специалиста Станислава Черчесова, который возглавляет команду.

59-летний Черчесов работает в «Ференцвароше» с декабря 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством одержала победу в чемпионате Венгрии и Кубке страны.

«Зеленые орлы» занимают 1-е место в турнирной таблице Высшей лиги Венгрии, набрав 44 очка за 18 матчей.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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