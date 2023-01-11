Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:34

Болельщики «Левски» выступили против проведения товарищеских матчей с российскими клубами

Мария Гусева
Telegram Дзен

Болельщики болгарского «Левски» выступили против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими клубами на учебно-тренировочных сборах в Дубае, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Sportal.

«Левски» запланировал три встречи с командами из России — с «Краснодаром» 17 января, со «Спартаком» 22 января и с «Уралом» 31 января.

После недовольства фанатов «Левски» рассматривает возможность выйти на эти матчи в желто-синих цветах, а также продемонстрировать флаг в поддержку Украины перед играми.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Левски
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Иранской шахматистке угрожали после чемпионата мира. Она сняла хиджаб и ушла из своей сборной
Бестемьянова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову: «Какая-то коварная болячка!»
В ВСУ признали большие потери у Артемовска
Толкнувший офицера военный приговорен к 5,5 года лишения свободы
Командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генштаба Герасимов
В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре многодетную мать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Игонин: «Не думаю, что Ренан и Ду Кейрос смогут сделать «Зенит» непобедимым клубом»

Президент «Урала»: «Левски» откажется с нами играть? Первый раз слышу. Найдем кого-нибудь другого»