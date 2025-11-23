Болельщики «Спартака» обвиняют фаната ЦСКА в провокации драки после матча

Сегодня, 12:25
Болельщики «Спартака» утверждают, что избитый после матча 16-го тура РПЛ фанат ЦСКА спровоцировал драку, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в субботу, 22 ноября после дерби на «Лукойл Арене», в котором «Спартак» победил армейцев со счетом 1:0.
«Он стоял абсолютно пьяный и ругался матом, — приводит Карпов слова одного из фанатов красно-белых. — Провоцировал в прямом смысле слова. Когда ему сделали замечание, то он первый — подчеркиваю, первый — начал размахивать руками. Начал кидаться на меня. Я же отбегал от него, чтобы не бить.
Когда он второй раз попытался ударить человека, то уже остальные на него налетели. Бить его не хотели, а хотели передать стюардам и их же попросили вызвать полицию. Мне ответила девушка (стюард), что рации у них нет. Болельщика ЦСКА потом увели в стадионное помещение.
Меня не мучает совесть, так как я не бил этого фаната, но мне не хочется, чтобы о болельщиках «Спартака» думали, что они беспредельщики. Парней, которые били, осуждаю».
Из-за инцидента после дерби «Спартаку» грозят санкции — от денежного штрафа до проведения одного или нескольких домашних матчей без зрителей.
Gordon
Более всего меня в очередной раз "забавляют" комментарии со стороны. Что от одних, что от других. Вас там не было! Поэтому ваше дело - помалкивать. Вот и всё т
23.11.2025
Gordon
Одержимые вроде тебя в своём репертуаре;-)
23.11.2025
hattabysh
Не зря же говорят: пьет как лошадь.
23.11.2025
hattabysh
Их было не меньше 15-и, точно тебе говорю.
23.11.2025
Odincovo5
Кони получили сво?: и на поле, и на трибуне
23.11.2025
Mick Bush
Нажрался в своей "берёзовой роще" на Куусинена и приехал на приличный стадион....
23.11.2025
Habar
Ты то какой головый? Квадратно или пусто?
23.11.2025
Циничный
Рабы ромбика
23.11.2025
Skorz.
Более глупого вопроса , задавая болельщикам выясняющим отношения нам кулаках - А , кто спровоцировал ...? Придумать тяжело !) Серьезные травмы , останавливают это , только на время , а потом в памяти все стирается . На сегодня , это нерзрешимый вопрос . Как и на футболе , отчасти есть приемущество своего Стадиона .
23.11.2025
Инта
Один за всех и все на одного, но "бить его не хотели" - он сам избился. ))
23.11.2025
Владимир
А он в курсе что есть видео где 10 свинок избивают 1 и лица их хорошо видны.Ходьбы были мужиками и отвечали за свои поступки, свиньи и в Африке свиньи
23.11.2025
руслан магомедов
чмарташки вы всегда и так же на выздах провоцируете драки. Это ваше кредо !!!!! чмарташки вы гандилы и вас надо бить везде и всегда.
23.11.2025
Дмитрий
Про Рафика напоминает. Он сам себя в грудь бил.
23.11.2025
Прожарка свиней
Ромбоголовые в своем репертуаре...
23.11.2025
Ю.Ю.
Никто и не сомневался))
23.11.2025