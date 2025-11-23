Видео
Сегодня, 12:25

Болельщики «Спартака» обвиняют фаната ЦСКА в провокации драки после матча

Анастасия Пилипенко
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Болельщики «Спартака» утверждают, что избитый после матча 16-го тура РПЛ фанат ЦСКА спровоцировал драку, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 22 ноября после дерби на «Лукойл Арене», в котором «Спартак» победил армейцев со счетом 1:0.

«Он стоял абсолютно пьяный и ругался матом, — приводит Карпов слова одного из фанатов красно-белых. — Провоцировал в прямом смысле слова. Когда ему сделали замечание, то он первый — подчеркиваю, первый — начал размахивать руками. Начал кидаться на меня. Я же отбегал от него, чтобы не бить.

Когда он второй раз попытался ударить человека, то уже остальные на него налетели. Бить его не хотели, а хотели передать стюардам и их же попросили вызвать полицию. Мне ответила девушка (стюард), что рации у них нет. Болельщика ЦСКА потом увели в стадионное помещение.

Меня не мучает совесть, так как я не бил этого фаната, но мне не хочется, чтобы о болельщиках «Спартака» думали, что они беспредельщики. Парней, которые били, осуждаю».

Из-за инцидента после дерби «Спартаку» грозят санкции — от денежного штрафа до проведения одного или нескольких домашних матчей без зрителей.

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;.«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
15

  • Gordon

    Более всего меня в очередной раз "забавляют" комментарии со стороны. Что от одних, что от других. Вас там не было! Поэтому ваше дело - помалкивать. Вот и всё т

    23.11.2025

  • Gordon

    Одержимые вроде тебя в своём репертуаре;-)

    23.11.2025

  • hattabysh

    Не зря же говорят: пьет как лошадь.

    23.11.2025

  • hattabysh

    Их было не меньше 15-и, точно тебе говорю.

    23.11.2025

  • Odincovo5

    Кони получили сво?: и на поле, и на трибуне

    23.11.2025

  • Mick Bush

    Нажрался в своей "берёзовой роще" на Куусинена и приехал на приличный стадион....

    23.11.2025

  • Habar

    Ты то какой головый? Квадратно или пусто?

    23.11.2025

  • Циничный

    Рабы ромбика

    23.11.2025

  • Skorz.

    Более глупого вопроса , задавая болельщикам выясняющим отношения нам кулаках - А , кто спровоцировал ...? Придумать тяжело !) Серьезные травмы , останавливают это , только на время , а потом в памяти все стирается . На сегодня , это нерзрешимый вопрос . Как и на футболе , отчасти есть приемущество своего Стадиона .

    23.11.2025

  • Инта

    Один за всех и все на одного, но "бить его не хотели" - он сам избился. ))

    23.11.2025

  • Владимир

    А он в курсе что есть видео где 10 свинок избивают 1 и лица их хорошо видны.Ходьбы были мужиками и отвечали за свои поступки, свиньи и в Африке свиньи

    23.11.2025

  • руслан магомедов

    чмарташки вы всегда и так же на выздах провоцируете драки. Это ваше кредо !!!!! чмарташки вы гандилы и вас надо бить везде и всегда.

    23.11.2025

  • Дмитрий

    Про Рафика напоминает. Он сам себя в грудь бил.

    23.11.2025

  • Прожарка свиней

    Ромбоголовые в своем репертуаре...

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    Никто и не сомневался))

    23.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
