Баннер фанатов «Спартака» перед матчем с ЦСКА: «Ваши кошмары только начинаются»

Сегодня, 16:54
Болельщики «Спартака» вывесили на трибуне баннер перед дерби с ЦСКА в 16-м туре РПЛ.
«Ваши кошмары только начинаются», — написано на баннере.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Diman_madridista
ЦСКА, конечно, не тот слон, которого водили по улицам в басне Крылова, но спартачи явно выбрали не тот момент, чтобы "пугать" такими предостережениями. Смешно просто, честное слово, сидеть в таком дерьме, выхода из которого не просматривается, и кому-то еще грозить :grin:
22.11.2025
Millwall82

22.11.2025
22.11.2025
Conquestador
написала команда с 6 места и без игры команде со второго и без серьезных проблем, ну да. хотя если своим игрокам то норм
22.11.2025