Баннер фанатов «Спартака» перед матчем с ЦСКА: «Ваши кошмары только начинаются»

Diman_madridista ЦСКА, конечно, не тот слон, которого водили по улицам в басне Крылова, но спартачи явно выбрали не тот момент, чтобы "пугать" такими предостережениями. Смешно просто, честное слово, сидеть в таком дерьме, выхода из которого не просматривается, и кому-то еще грозить :grin: 22.11.2025

Millwall82 Атлетик Бильбао напал на Барселону? 22.11.2025

Инсайды на Футбол/ _Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 22.11.2025