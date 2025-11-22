Видео
Сегодня, 16:54

Баннер фанатов «Спартака» перед матчем с ЦСКА: «Ваши кошмары только начинаются»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Болельщики «Спартака» вывесили на трибуне баннер перед дерби с ЦСКА в 16-м туре РПЛ.

«Ваши кошмары только начинаются», — написано на баннере.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн трансляция матча РПЛ 22&nbsp;ноября 2025 года.«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
4

  • Diman_madridista

    ЦСКА, конечно, не тот слон, которого водили по улицам в басне Крылова, но спартачи явно выбрали не тот момент, чтобы "пугать" такими предостережениями. Смешно просто, честное слово, сидеть в таком дерьме, выхода из которого не просматривается, и кому-то еще грозить :grin:

    22.11.2025

  • Millwall82

    Атлетик Бильбао напал на Барселону?

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол/

    22.11.2025

  • Conquestador

    написала команда с 6 места и без игры команде со второго и без серьезных проблем, ну да. хотя если своим игрокам то норм

    22.11.2025

    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    «Спартак» — ЦСКА: между командами случилась потасовка
    «Спартак» обыгрывает ЦСКА — игроки устроили стычку: онлайн-трансляция матча РПЛ
    «Спартак» — ЦСКА: Карасев отменил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора
    РПЛ записала гол «Спартака» в матче с ЦСКА на Дмитриева
    «Спартак» — ЦСКА: красно-белые выигрывают после первого тайма
    «Спартак» — ЦСКА: хозяева забили после углового Барко
