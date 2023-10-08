Болельщики «Спартака» встретились с игроками команды перед дерби с ЦСКА

Болельщики «Спартака» встретились с футболистами команды перед матчем 11-го тура РПЛ с ЦСКА. В Telegram-канале СпоRT появилось видео их разговора.

«Этот день настал, самая важная игра в нашей жизни. Не для кого не секрет, что она значит. Здесь нет парней, которые без мотивации выходят. Вышли и четко по тренерской установке сыграли. Вы должны сегодня рвать и метать на поле», — среди прочих наставлений сказали фанаты красно-белых.

Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет 8 октября и начнется в 19.00 по московскому времени. Красно-белые после 10 туров занимают 7-е место в чемпионате России, набрав 16 очков. Армейцы идут на 9-й позиции, имея в активе такое же количество очков.