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РПЛ

Сегодня, 17:25

Болельщики «Спартака» встретились с игроками команды перед дерби с ЦСКА

Виктория Кравченко
Болельщики «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Болельщики «Спартака» встретились с футболистами команды перед матчем 11-го тура РПЛ с ЦСКА. В Telegram-канале СпоRT появилось видео их разговора.

«Этот день настал, самая важная игра в нашей жизни. Не для кого не секрет, что она значит. Здесь нет парней, которые без мотивации выходят. Вышли и четко по тренерской установке сыграли. Вы должны сегодня рвать и метать на поле», — среди прочих наставлений сказали фанаты красно-белых.

Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет 8 октября и начнется в 19.00 по московскому времени. Красно-белые после 10 туров занимают 7-е место в чемпионате России, набрав 16 очков. Армейцы идут на 9-й позиции, имея в активе такое же количество очков.

Источник: https://t.me/rttv_sport/39049
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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