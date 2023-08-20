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Сегодня, 11:20

Болельщики «Зенита» столкнулись с проблемами с полицией в Москве

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Полиция досматривает автобусы с болельщиками «Зенита».
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Как стало известно «СЭ», около 400 болельщиков «Зенита», которые прибыли в Москву на сегодняшний матч 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» на семи автобусах, в настоящее время тщательно проверяет полиция на подъезде к «Открытие Банк Арене».

Предлогом стал техконтроль транспортных средств. При этом речь идет об организованных группах поклонников сине-бело-голубых, чей выезд был заранее согласован как с красно-белыми, так и с РПЛ.

Сотрудники правоохранительных органов проводят сверку списков (что, по нашим данным, происходило и на каждом посту ДПС на трассе), проверяют техническое состояние автобусов вплоть до замера давления в шинах, к месту прибыли представители технадзора. В данный момент после нескольких часов ожидания и проверок документов болельщики вынуждены покинуть автобусы, среди них есть дети в сопровождении родителей.

Матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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