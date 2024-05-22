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Сегодня, 15:44

Болельщиков «Динамо» угостят специальным напитком во время чемпионского матча с «Краснодаром»

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В субботу, 25 мая, состоится матч заключительного, 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Фанатов «Динамо», которые будут болеть за свою команду в Москве на хоккейном стадионе «ВТБ Арена», угостят «чаем Валерьянычем», названным в честь народного артиста России и болельщика бело-голубых Льва Лещенко.

Перед началом матча «Динамо» занимает первое место в таблице чемпионата России с 56 очками. «Краснодар» располагается на третьей позиции, имея в активе 53 балла.

«Динамо» может стать чемпионом страны впервые с 1976 года. Для этого команде нужно не проиграть «Краснодару».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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