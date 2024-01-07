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РПЛ

Сегодня, 16:40

Болгарский журналист Петков рассказал, что думает о возможном трансфере Роналдо в «Ростов»

Виктория Кравченко
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Журналист Balkanec.bg Николай Петков поделился мнением про вингера софийского «Левски» Роналдо, который должен стать игроком «Ростова».

«Роналдо обладает невероятной скоростью. Он играет на позиции крайнего нападающего, но его также можно использовать в качестве центрфорварда. Да, Роналдо забил несколько мячей и сделал результативную передачу в составе «Левски», но его игровые действия имеют решающее значение. Я уже говорил, что у него есть скорость, и давайте поговорим о его ударах: его проблема заключается в завершающей стадии удара, поскольку мяч редко попадает в руки вратаря или в сетку воро», — заявил Петков «РБ Спорт».

В этом сезоне Роналдо Сезар Соарес дос Сантос провел за «Левски» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,4 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/bolgarskij-zhurnalist-petkov-ronaldo-sezon-nazad-by-l-zvezdoj-levski/
ФК Левски
ФК Ростов
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