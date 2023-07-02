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Сегодня, 18:07

«Болонья» выкупила Николу Моро у «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент
Никола Моро.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» объявило о переходе полузащитника Николы Моро в «Болонью» на полноценной основе.

Итальянский клуб, за который 25-летний хорват выступал в прошлом сезоне на правах аренды, выкупил 50 процентов прав на футболиста. Хавбек подписал контракт с новой командой до конца июня 2027 года.

Моро перешел из загребского «Динамо» в московское в августе 2020 года. Хавбек забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 66 матчах за бело-голубых.

В составе «Болоньи» Моро забил 1 мяч и сделал 5 голевых пасов в 28 матчах сезона-2022/23.

Источник: https://t.me/fcdynamo/14861
Никола Моро
Футбол
ФК Болонья
ФК Динамо (Москва)
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