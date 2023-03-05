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Сегодня, 17:50

Больше половины голов в чемпионате России Тюкавин забил после выхода на замену

Кирилл Бурдаков
Статистик
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Победный гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Константина Тюкавина 16-м в матчах чемпионата России.

Больше половины мячей 20-летний форвард отправил в ворота соперников после выхода на замену. Тюкавин поднялся на третье место в списке лучших джокеров премьер-лиги за последние пять лет. Чаще него результативно появлялись на поле только зенитовец Александр Ерохин и выступавший за «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов.

Лидеры чемпионата по голам после выхода на замену в последние пять сезонов

Игрок

Команды

Матчи

Выходы на замену

Голы

Голы после выхода

Магомед-Шапи Сулейманов

Краснодар

82

57

16

9

Александр Ерохин

Зенит

105

66

23

9

Константин Тюкавин

Динамо

62

36

15

8

Андрей Мостовой

Сочи, Зенит

97

42

23

7

Алексей Сутормин

Оренбург, Зенит

112

50

18

7

Федор Чалов

ЦСКА

120

23

43

6

Бернард Бериша

Ахмат

98

24

16

6

Александр Долгов

Ростов, Химки

57

48

7

6
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