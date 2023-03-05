Больше половины голов в чемпионате России Тюкавин забил после выхода на замену

Сегодня, 17:50
Победный гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Константина Тюкавина 16-м в матчах чемпионата России.
Больше половины мячей 20-летний форвард отправил в ворота соперников после выхода на замену. Тюкавин поднялся на третье место в списке лучших джокеров премьер-лиги за последние пять лет. Чаще него результативно появлялись на поле только зенитовец Александр Ерохин и выступавший за «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов.
Лидеры чемпионата по голам после выхода на замену в последние пять сезонов
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Выходы на замену
|
Голы
|
Голы после выхода
|
Магомед-Шапи Сулейманов
|
Краснодар
|
82
|
57
|
16
|
9
|
Александр Ерохин
|
Зенит
|
105
|
66
|
23
|
9
|
Константин Тюкавин
|
Динамо
|
62
|
36
|
15
|
8
|
Андрей Мостовой
|
Сочи, Зенит
|
97
|
42
|
23
|
7
|
Алексей Сутормин
|
Оренбург, Зенит
|
112
|
50
|
18
|
7
|
Федор Чалов
|
ЦСКА
|
120
|
23
|
43
|
6
|
Бернард Бериша
|
Ахмат
|
98
|
24
|
16
|
6
|
Александр Долгов
|
Ростов, Химки
|
57
|
48
|
7
|
6