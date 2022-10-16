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Сегодня, 21:04

Больше за чемпионат Малком забивал только один раз

Кирилл Бурдаков
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Малком, забив «Нижнему Новгороду», установил личный рекорд результативности в чемпионате России. В 13 турах бразилец отличился уже девять раз.

Только один раз за карьеру Малком выступал результативнее — в чемпионате Франции-2017/18 он записал на свой счет 12 голов и заработал приглашение в «Барселону».

Результативность Малкома в национальных чемпионатах

Сезон

Команда

Чемпионат

Матчи

Голы

2014

Коринтианс

Бразилия

20

2

2015

Коринтианс

Бразилия

31

5

2015/16

Бордо

Франция

12

1

2016/17

Бордо

Франция

37

7

2017/18

Бордо

Франция

35

12

2018/19

Барселона

Испания

15

1

2019/20

Зенит

Россия

12

4

2020/21

Зенит

Россия

21

3

2021/22

Зенит

Россия

24

8

2022/23

Зенит

Россия

13

9
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
0
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