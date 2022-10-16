Больше за чемпионат Малком забивал только один раз

Сегодня, 21:04
Полузащитник «Зенита» Малком, забив «Нижнему Новгороду», установил личный рекорд результативности в чемпионате России. В 13 турах бразилец отличился уже девять раз.
Только один раз за карьеру Малком выступал результативнее — в чемпионате Франции-2017/18 он записал на свой счет 12 голов и заработал приглашение в «Барселону».
Результативность Малкома в национальных чемпионатах
|
Сезон
|
Команда
|
Чемпионат
|
Матчи
|
Голы
|
2014
|
Коринтианс
|
Бразилия
|
20
|
2
|
2015
|
Коринтианс
|
Бразилия
|
31
|
5
|
2015/16
|
Бордо
|
Франция
|
12
|
1
|
2016/17
|
Бордо
|
Франция
|
37
|
7
|
2017/18
|
Бордо
|
Франция
|
35
|
12
|
2018/19
|
Барселона
|
Испания
|
15
|
1
|
2019/20
|
Зенит
|
Россия
|
12
|
4
|
2020/21
|
Зенит
|
Россия
|
21
|
3
|
2021/22
|
Зенит
|
Россия
|
24
|
8
|
2022/23
|
Зенит
|
Россия
|
13
|
9