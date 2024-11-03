Бонгонда: «Промес — топ-футболист. Надеюсь, он вернется в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда сообщил, что следит за игрой экс-футболиста команды Квинси Промеса в «Дубай Юнайтед».

«Я слежу за Промесом в его новой команде. Знаю, что он уже забил два гола. Квинси — топ-футболист. Надеюсь, он вернется в «Спартак», — цитирует Бонгонду Legalbet.

5 сентября, ожидая решения по возможной экстрадиции в Нидерланды, Промес на правах свободного агента заключил однолетний контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая (ОАЭ). В двух матчах нидерландец забил два мяча.