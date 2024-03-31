Бонгонда — о ничьей с «Уралом»: «У «Спартака» были моменты, но реализация нас подвела»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

«Я как нападающий не могу быть довольным, когда счет на табло 0:0. Мне кажется, что у нас были моменты, но реализация нас подвела. Тем не менее борьба за чемпионство для нас не завершилась, мы продолжим бороться. Ситуация для нас не сильно поменялась, так как многие наши конкуренты потеряли очки в этом туре», — приводит слова Бонгонда ТАСС.

После ничьи с «Уралом» (0:0) «Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.