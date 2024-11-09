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Сегодня, 09:06

Бонгонда — о возможном чемпионстве «Спартака»: «Не можем говорить: «Трофей будет нашим»

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Вингер «Спартака» Тео Бонгонда после победы в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0) порассуждал о шансах красно-белых стать чемпионами в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сезон длинный, еще рано об этом говорить. Может, я сейчас скажу, что шансов нет, а мы выиграем титул. Так же и наоборот. Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар» — это хорошие команды, но мы не можем после победы над ЦСКА говорить: «Трофей будет нашим». У «Спартака» один из лучших составов в России. У кого состав лучше? Если в таблице лидирует «Краснодар» и «Зенит», значит у них так же есть хорошие футболисты», — цитирует Бонгонду «РБ Спорт».

После 14-ти туров в текущем сезоне РПЛ «Спартак» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице. 10 ноября «красно-белые» дома примут «Акрон». Матч стартует в 15:15 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда

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