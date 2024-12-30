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Бонгонда поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим Новым годом

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Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поздравил болельщиков команды с наступающим 2025 годом.

«Поздравляю болельщиков «Спартака» с наступающим Новым годом! Желаю всем красно-белым продолжать нас поддерживать! А мы в свою очередь постараемся играть еще лучше!» — сказал Бонгонда «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний конголезец забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 21 матче за красно-белых. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

После 18 туров РПЛ подопечные Деяна Станковича набрали 37 очков и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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