Бонгонда поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим Новым годом

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поздравил болельщиков команды с наступающим 2025 годом.

«Поздравляю болельщиков «Спартака» с наступающим Новым годом! Желаю всем красно-белым продолжать нас поддерживать! А мы в свою очередь постараемся играть еще лучше!» — сказал Бонгонда «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний конголезец забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 21 матче за красно-белых. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

После 18 туров РПЛ подопечные Деяна Станковича набрали 37 очков и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.