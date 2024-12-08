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Сегодня, 19:59

Бонгонда признался, что играл против «Пари НН» с температурой

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда признался, что играл с температурой в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

29-летний конголезец отметился голом в ворота соперника.

«Я замерз. Мне сегодня было плохо, я все еще болею. У меня высокая температура. Несмотря на это, я хотел отдать последние силы команде. И так как «Спартак» обыграл «Пари НН», то я счастлив», — заявил он.

В нынешнем сезоне на счету Бонгонды 5 голов и 2 результативные передачи в 21 матче за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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