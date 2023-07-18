Бонгонда — о матче с «Нефтчи»: «Главное, что мы выиграли матч накануне старта чемпионата. Это самый важный позитивный момент»

Новичок «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что стало самым запоминающимся в дебютном матче за красно-белых. Нападающий вышел на замену на 64-й минуте в товарищеской встрече с «Нефтчи» (2:0).

— Самое главное, что мы выиграли матч накануне старта чемпионата. Это самый важный позитивный момент.

— Как вливаетесь в команду?

— Меня встретили достаточно тепло. Все со мной доброжелательны, все помогают адаптироваться и вливаться в коллектив.

— Вы при переговорах понимали, на какой позиции будете играть? На вашей позиции конкуренция очень серьезная. Говорили ли вы с Абаскалем об этом?

— Конечно, мы обсудили это с тренером. Это часть футбола. Важно обсудить все детали, прежде чем принимать какое-то решение.

— На какой позиции конкретно Вас видел Абаскаль?

— Справа.

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.