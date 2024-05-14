Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:50

Бонгонда рассказал, что обсуждал с Абаскалем игровое время

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что обсуждал с экс-главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем свое игровое время.

— Это было решение тренера. Мне лишь оставалось его с уважением принять.

— Не пытался обсудить с ним этот момент лично?

— Я ему говорил об этом, но после ничего не изменилось. Думаю, дальше уже не было смысла говорить об этом, — цитирует Бонгонда Metaratings.

Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» летом 2023 года за 7 миллионов евро. В этом сезоне 28-летний хавбек провел 23 матча в РПЛ, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.

Источник: https://metaratings.ru/news/bongonda-zayavil-chto-obsuzhdal-s-abaskalem-nekhvatku-igrovogo-vremeni-v-spartake-362904/
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Тео Бонгонда
1
0
Читайте также
МВД Франции за минувшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня
Россия получила 6 олимпийских лицензий в гребле и борьбе
Деркач сообщил об установлении причастной к подрыву «Северных потоков» группы
В Maxima Park разыграли Кубок Победы по конкуру
Радоница — «окликание» покойников: поминовение о Царствии Небесном, что нельзя делать
Песков заявил о нервозности на Западе из-за СВО
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ташуев о словах Володина про лимит на легионеров: «Конкуренция всегда должна быть здоровая»

Агент Миранчука: «Будет нелегко сделать, чтобы Антон остался в «Локомотиве»