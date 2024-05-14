Бонгонда рассказал, что обсуждал с Абаскалем игровое время

Сегодня, 12:50
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что обсуждал с экс-главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем свое игровое время.
— Это было решение тренера. Мне лишь оставалось его с уважением принять.
— Не пытался обсудить с ним этот момент лично?
— Я ему говорил об этом, но после ничего не изменилось. Думаю, дальше уже не было смысла говорить об этом, — цитирует Бонгонда Metaratings.
Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» летом 2023 года за 7 миллионов евро. В этом сезоне 28-летний хавбек провел 23 матча в РПЛ, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.