Бонгонда рассказал, что обсуждал с Абаскалем игровое время

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что обсуждал с экс-главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем свое игровое время.

— Это было решение тренера. Мне лишь оставалось его с уважением принять.

— Не пытался обсудить с ним этот момент лично?

— Я ему говорил об этом, но после ничего не изменилось. Думаю, дальше уже не было смысла говорить об этом, — цитирует Бонгонда Metaratings.

Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» летом 2023 года за 7 миллионов евро. В этом сезоне 28-летний хавбек провел 23 матча в РПЛ, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.