Бонгонда рассказал, может ли заменить Промеса в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос о том, готов ли заменить Квинси Промеса.

«Квинси сделал очень многое для «Спартака». Он выиграл здесь все. Я только приехал, пока не претендую на это. Если я смогу сделать хотя бы половину из того, что сделал он, будет хорошо. Но все игроки отличаются друг от друга. На данном этапе я сконцентрирован на том, чтобы играть, забивать голы, чтобы «Спартак» побеждал», — цитирует Бонгонду Metaratings.

14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. 1 мая стало известно, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто. На данный момент форвард ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды.