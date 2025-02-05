Бонгонда рассказал о ходе сборов «Спартака» под руководством Станковича

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда поделился о первых сборах красно-белых под руководством главного тренера Деяна Станковича.

— Это первые зимние сборы Станковича. В чем главное отличие в его работе по сравнению с другими тренерами?

— Хороший парень. Очень честно относится к процессу, требует от нас серьезной работы. Только положительные эмоции.

— Насколько тяжелые физические нагрузки?

— Нагрузка высокая. Это нормально. Если мы хотим что-то выиграть, это вполне нормально. Нагрузка должна быть такой.

— «Спартак» способен стать чемпионом в этом сезоне?

— Надеюсь.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу в РПЛ занимая 3-е место в турнирной таблице с 37 очками. 2 марта красно-белые на своем поле проведут матч 19-го тура РПЛ с «Оренбургом». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.