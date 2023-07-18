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18 июля, 23:23

Бонгонда — о переходе в «Спартак»: «Я всегда принимал решения исходя из того, насколько настойчив клуб»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Новичок «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что думает о московской команде и ее конкурентах. Он также сообщил, почему решил перейти в клуб, несмотря на отсутсвие еврокубков.

— Конкуренции я не боюсь. Во всех клубах, где я играл, были сильные конкуренты. «Спартак» — не исключение. Я понимал, что так будет. Что касается «Спартака», перед переходом я понял, что это клуб с большой историей и что здесь мне будет интересно.

— Было ли при переходе гарантировано игровое время и место в основном составе?

— Нет, таких гарантий я не получал. Но я знал, что переговоры с «Кадисом» проходили непросто. «Кадис» не хотел меня отпускать. Тем не менее, «Спартак» был настойчив. Для меня это стало неким сигналом того, что на меня здесь рассчитывают.

— Почему приняли решение приехать в «Спартак»? В России ведь нет еврокубков. Наверняка у вас были предложения от других клубов.

— Я хотел пойти в ту команду, которая мне подходит и нравится. В своей карьере я всегда принимал решения исходя из того, насколько настойчив клуб, который меня приглашает.

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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