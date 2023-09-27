Бонгонда: «Абаскаль — хороший специалист. Очень рад, что он мой тренер»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поделился мнением о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Для меня Абаскаль — хороший специалист. Он старается делать все возможное, чтобы мы побеждали. Он дает нам ценные советы, которые позволяют облегчить жизнь и выигрывать матчи. Нужно понимать, что тренер не может решить все проблемы, он не находится с нами на поле. Абаскаль еще молод и набирается опыта. Я очень рад, что он мой тренер. Считаю, что Абаскаль проделывает отличную работу в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые под его руководством стали бронзовыми призерами чемпионата России.

На данный момент «Спартак» идет на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 9 туров.