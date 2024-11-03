Бонгонда считает, что Барко стал лидером «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда поделился мнением о роли аргентинского хавбека команды Эсекьеля Барко.

«Барко стал лидером «Спартака» с первого дня в команде. Он — топ-игрок, такой, каким был Квинси. Он всегда может помочь коллективу», — приводит слова игрока Legalbet.

25-летний Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» летом 2024 года за 14 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 16 матчей за красно-белых, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. «Спартак» после 14 туров РПЛ занимает пятую строчку турнирной таблицы с 25 очками.