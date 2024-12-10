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Сегодня, 04:23

Бонгонда: «Угальде станет лучшим бомбардиром РПЛ»

Даниил Аршавский
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Форвард «Спартака» Тео Бонгонда оценил уровень игры своего товарища по московской команде, нападающего Манфреда Угальде.

«Угальде — отличный футболист с перспективным будущем. Я желаю ему продолжать забивать как можно больше голов — он станет лучшим бомбардиром РПЛ, я надеюсь на это. Смог бы он заиграть в мадридском «Реале»? Спрашивайте это у клуба, я не отвечаю за это, но ничего невозможного нет», — цитирует Бонгонда «РБ Спорт».

За 18 матчей текущего сезона 22-летний костариканец забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Trasfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 9 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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