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Сегодня, 08:26

Бонгонда: «Надеюсь, буду в «Спартаке» еще долго, пока мне не скажут, что я больше не нужен»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал свое будущее в московском клубе.

«Я счастлив в «Спартаке». Надеюсь, буду в этом в клубе еще долго, пока мне не скажут: «Тео, спасибо, ты больше не нужен», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

28-летний конголезец выступает за «Спартак» с лета прошлого года. С того момента он провел за красно-белых 38 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Контракт вингера со «Спартаком» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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