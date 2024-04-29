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Сегодня, 16:37

Бонгонда: «Не вижу вины Абаскаля в том, что при нем не было таких результатов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда сравнил работу экс-главного тренера команды Гильермо Абаскаля с нынешним исполняющим обязанности Владимиром Слишковичем.

«Не могу сказать, есть ли какая-то разница между Абаскалем и Слишковичем, но в конечном итоге важнее всего результат. Если ты выигрываешь с одним тренером, все будут винить прошлого в неудачных результатах. Я не вижу вины Абаскаля в том, что при нём не было таких результатов», — приводит слова Бонгонды Metaratings.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля 14 апреля. После этого команду возглавил его бывший ассистент Слишкович. Под руководством боснийца красно-белые провели три матча в РПЛ, одержали победы над «Ростовом» (5:1) и «Локомотивом» (3:2), а также сыграли вничью с ЦСКА (0:0).

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
Тео Бонгонда
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