Бонгонда заявил, что поддержит Промеса в его рэп-начинаниях: «Это мой брат»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда в комментарии для «СЭ» после ничьей с «Ахматом» (0:0) в рамках 6-го тура РПЛ отреагировал на новый клип одноклубника Квинси Промеса.

«Каждый делает вне поля то, что хочет. Но в первую очередь мы футболисты. Квинси — мой брат, я всегда поддержу его без всяких сомнений. Я дружу со всеми в команде: Хесус, Кейта, Мартинс. У нас один язык, поэтому нам легче найти контакт», — сказал Бонгонда «СЭ».

25 августа 31-летний нападающий Квинси Промес поделился новым музыкальным клипом «Worst day» («Худший день»).