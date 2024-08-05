Бонгонда — об интересе «Барселоны»: «Тоже видел это. Я остаюсь в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда в комментарии для «СЭ» отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к футболисту.

«Не думаю о «Барселоне». Тоже видел это. Насколько я знаю, остаюсь в «Спартаке». Я счастлив здесь. Так что тут нечего говорить», — сказал Бонгонда «СЭ».

28-летний конголезец выступает за красно-белых с 2023 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2023/24 на его счету 25 матчей, 7 голов и 1 голевая передача за клуб в РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 5 миллионов евро.