Сегодня, 19:00
Комментатор Борис Аболин в интервью «СЭ» признался, что не готов ответить на вопрос, как быстро «Урал» вернется в РПЛ.
— Сможет ли «Урал» быстро вернуться в РПЛ?
— Никто вам не ответит. Конкуренция в ФНЛ намечается сумасшедшая. Все зависит от состава, от тренера. Очень надеюсь на болельщиков. В этом сезоне на важнейшие игры приходило мало народа... Это тоже, наверное, один из факторов неудачи. Пожалуй, для меня это самое большое разочарование — низкая посещаемость.
— И все-таки немного удивляет, что вы так спокойно сейчас рассуждаете о вылете «Урала».
— А вы позвоните мне сразу после проигранного матча мини-футбольной «Синары», особенно в плей-офф. Тогда увидите злого, раздраженного, убитого горем Бориса Аболина. (Улыбается.) Это я вам гарантирую!