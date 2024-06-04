Комментатор Аболин: «Как «Урал» мог дома проиграть «Сочи» — 1:4?! Паноптикум!»

Комментатор Борис Аболин в интервью «СЭ» перечислил неудачные матчи «Урала» в сезоне-2023/24.

— Согласитесь, «Урал» не был на голову слабее соперников. Единственное исключение — матчи с «Зенитом». Вот там разница в классе, конечно, чувствовалась. Небо и земля! В остальных играх все могло качнуться в любую сторону. Вот только не нравилось, что в равных матчах команда не всегда могла резко прибавить в концовках и забирать свои очки. Такое произошло только в поединке с калининградцами. А вот когда осенью дома встречались с «Ахматом» (0:1), «Факелом» (0:0)... Я уж не говорю про поражение от «Сочи»! Сейчас и не вспомню, кто тогда тренировал южан (Александр Точилин. — Прим. «СЭ»).

— 1:4...

— Какой-то паноптикум! Эта игра вообще перевернула все! Если Гончаренко считает, что «Уралу» не хватило очка... Ну можно много матчей вспомнить. Но поражение от «Сочи» вообще ни в какие ворота не лезет! Даже сейчас не могу понять, что же тогда произошло. Главное, чтобы у Илюхи Ишкова психика не сломалась.

— Это вы о чем?

— Формально два незабитых пенальти в одной игре с «Локо» тоже стоили команде того самого драгоценного очка. Я уже тогда призывал не критиковать парня. Хорошо, что он выкарабкался и даже стал твердым игроком стартового состава. Убежден, что если Илья останется, то станет настоящим лидером и будет одним из тех, кто постарается вернуть Екатеринбург в РПЛ. Хотя сейчас сложно гадать о том, каким будет состав, что будет с трансферами. Понятно, что уйдут Сиссе, Газинский, белорусы проследуют за Гончаренко.

— Согласны с тем, что зимняя селекция оказалась неудачной, из новичков пользу принес только Ионов? Может быть, зря отпустили Юшина, да еще и бесплатно?

— Усиления действительно не было. Я, кстати, думал, что зимой еще и Каштанов уйдет. Но он остался и весну провел довольно неплохо. А так... Слушайте, «Урал» уже не первый год не может нормально укрепиться во время паузы. Более того, для меня до сих пор загадка, что же случилось с Ранджеловичем. Лазар осенью 2022 года всех разрывал, а весной вообще не набрал ни одного очка... Загадка. Причем потом в «Рубине» он ведь ожил.