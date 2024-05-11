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Сегодня, 02:20

Чухлов: «Тюкавин подкупает тем, что может реализовать свой шанс в штрафной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России по мини-футболу Борис Чухлов прокомментировал игру форварда «Динамо» Константина Тюкавина в этом сезоне.

«Динамо», мне кажется, лучше других претендентов на золото выглядит. Они вышли из своего кризиса. И хотя бы показывают свежую игру. «Зенит» и «Краснодар» выглядят хуже, у них эмоций таких нет. Так что у «Динамо» хорошие шансы. Хотя прогнозировать уже ничего не хочу — слишком все непредсказуемо на финише.

Тюкавин? Нестандартное решение в штрафной площади — все. Есть момент, разобрался, забил. Больше ничего не нужно, грамотно сыграй в ситуации. Гол — красивый, молодец, когда такие забивают, все поклонники футбола радуются. Тюкавин подкупает тем, что может реализовать свой шанс в штрафной», — цитирует «РБ Спорт» Чухлова.

В этом сезоне 21-летний Тюкавин в 27 матчах забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-chuhlov-tyukavin-umeet-realizovat-svoj-shans-v-shtrafnoj/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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