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Сегодня, 17:27

Чухлов: «Зенит» в матче с «Факелом» не произвел впечатления"

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов оценил игру сине-бело-голубых в матче с «Факелом»
Мария Гусева

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ, в котором питерцы встречались с «Факелом» (1:1).

«Говорят, что у «Зенита» нет забивного форварда. Но такое бывает: травмы, «не идет». А остальные что же? Я во втором тайме помню только удар Кузяева левой издалека. И все. А так играли в большой «квадрат», держали мяч. Сколько там преимущество во владении — 73 процента по итогам матча? Ну, молодцы. Я понимаю, что в заслугу Сергею Семаку ставят победные серии, рекорды, достижения. Но хочется, чтобы еще команда была, чтобы она запомнилась. Команда в Воронеже не произвела впечатления. Я перед матчем с «Факелом» сказал: если Семак настроит игроков на матч с аутсайдером, тогда он тренер. А пытаться победить без ударов по воротам... Ну, извините», — цитирует «РБ Спорт» Чухлова.

«Зенит» в третий раз в сезоне потерял очки, команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах. «Факел» занимает 13-е место, набрав 10 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-chuhlov-smeshno-by-lo-smotret-na-ataku-zenita-v-matche-s-fakelom/
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ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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