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Сегодня, 14:55

Чухлов: «Я еще старых бразильцев выучить не успел, а тут уже новые пришли»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов высказался о трансферной политике питерской команды.

«Алберто ушел, Педро пришел... Я и старых бразильцев еще не всех выучил. А тут уже новые. Кого-то продают, кого-то отдают в аренду. Ничего не поймешь. Я понял одно: «Зениту» был нужен центральный защитник. И они его взяли. Если боссы петербуржцев берут 19-летнего парня вместо 33-летнего Ловрена, то на них ответственность за решение», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

10 января питерский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«Зенит» возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-chuhlov-ya-eshhe-imena-stary-h-brazil-tsev-zenita-ne-vy-uchil-a-uzhe-novy-e-prishli/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Ду Кейрос
Роберт Ренан
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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